Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 января 2022 11:18

В Челябинской области закончили расследовать дело магнитогорской ОПГ, похищавшей людей

Среди участников банды были несовершеннолетние
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Магнитогорец сколотил банду, чтобы постоянно получать деньги

Магнитогорец сколотил банду, чтобы постоянно получать деньги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области закончили расследовать уголовное дело преступной группы, которая два года грабила, похищала людей и вымогала деньги. Фигурантами уголовного дела стали 13 человек.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, банду создал житель Магнитогорска. Большинство членов ОПГ — спортсмены, занимавшиеся различными видами единоборств. В незаконную деятельность втянули также двоих подростков.

— Несовершеннолетние принимали активное участие в совершении преступлений, — уточнили в СУ СК.

В 2019 и 2020 годах бандиты вымогали деньги с применением насилия, занимались грабежом и похищали людей. Удалось доказать причастность обвиняемых к 28 преступлениям.

Теперь уголовное дело 13 человек передано в суд. Участникам группы грозят длительные сроки заключения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

0