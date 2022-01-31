В Челябинской области закончили расследовать дело магнитогорской ОПГ, похищавшей людей

Магнитогорец сколотил банду, чтобы постоянно получать деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области закончили расследовать уголовное дело преступной группы, которая два года грабила, похищала людей и вымогала деньги. Фигурантами уголовного дела стали 13 человек.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, банду создал житель Магнитогорска. Большинство членов ОПГ — спортсмены, занимавшиеся различными видами единоборств. В незаконную деятельность втянули также двоих подростков.

— Несовершеннолетние принимали активное участие в совершении преступлений, — уточнили в СУ СК.

В 2019 и 2020 годах бандиты вымогали деньги с применением насилия, занимались грабежом и похищали людей. Удалось доказать причастность обвиняемых к 28 преступлениям.

Теперь уголовное дело 13 человек передано в суд. Участникам группы грозят длительные сроки заключения.

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