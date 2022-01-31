На реализацию проекта межвузовского кампуса в Челябинске потратят 14 млрд рублей

3D-визуализация кампуса. Фото: alexeytexler.official / Instagram

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с представителями ВТБ по вопросу строительства межуниверситетского кампуса мирового уровня. В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации проекта и возможность заключения концессионного соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

— Мы плотно взаимодействуем с федеральным правительством по вопросу создания кампуса, в частности, на недавнем Госсовете обсуждали этот вопрос, я делал доклад. В рабочем порядке решаем необходимые вопросы с Росимуществом. Одним словом, идет процесс, и сейчас самое подходящее время более детально обсудить переход к практической, строительной фазе реализации нашего проекта, — сказал Алексей Текслер.

Текслер также отметил, что подготовительные работы по реализации нового проекта уже завершены. Так, была разработана концепция кампуса и определены технические и финансово-экономические параметры объекта. Кроме того, утверждена дорожная карта. В ближайшее время состоится презентация проекта, сейчас идет ее подготовка.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Старший вице-президент Банка ВТБ Андрей Киселев заявил, что все необходимые материалы и документы для предоставления частной концессионной инициативы по проекту уже готовы.

— Мы знаем, с каким вниманием и интересом министерство образования и науки на федеральном уровне следит за развитием этого проекта, постоянно задает вопросы о нашем прогрессе, поэтому, я уверен, что мы будем рады доложить и поделиться информацией о том, как движемся к поставленной цели и выполняем согласованную дорожную карту, — отметил старший вице-президент Банка ВТБ Андрей Киселев.

Предварительная стоимость объекта составит 14,3 млрд рублей. Один из его основных источников финансирования станет грант по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» нацпроекта «Наука и университеты».

Решение о строительстве межвузовского кампуса было принято в августе прошлого года на заседании федерального Правительства. Челябинск город вошел в ТОП-8 мегаполисов, заявивших на конкурс министерства образования РФ полностью готовые проекты. За строительство межвузовского кампуса в нашем регионе отвечает губернатор Алексей Текслер. Изначально на проект готовы были потратить чуть более 9 млрд рублей, но теперь эта сумма возросла до 14 млрд рублей.

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