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Общество31 января 2022 12:33

Под Челябинском задержали подозреваемого в краже из приюта для животных «Наш дом»

В организации надеются, что он вернет хотя бы часть сворованного.
Олег КОСТЕНКО
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Фото: Василий Вахрин

В Челябинской области был задержан мужчина, который подозревается в краже оборудования из приюта «Наш дом». Мужчину задержали в Сосновском районе. Информацию подтвердила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Мера пресечения избирается, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, приют обокрали вечером 26 января. Предполагается, что сделал это 41-летний бывший работник учреждения. Он проработал в приюте год и пользовался доверием персонала. По словам хозяйки приюта сумма ущерба — около 100 тысяч рублей.

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