Житель Челябинска выиграл в лотерею 3,5 млн рублей и не забрал деньги

В Челябинске разыскивают победителя лотереи, которому достался приз в размере 3,5 миллиона рублей. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе «Столото», новоиспеченный милионер так и не явился за выигрышем.

— Победитель купил билет сразу на десять тиражей подряд и отметил числа 8, 22, 14, 17, 35 в первом поле и число 3 — во втором. Потратив 400 руб., челябинец стал миллионером, – рассказали в пресс-службе.

Участник розыгрыша покупал билеты на сайте «Столото» и не обратился за выигрышем. Согласно правилам лотереи, приз получен будет в том случае, если победитель угадает все числа в первом и во втором полях билета.

В «Столото» рассказали, что максимальный выигрыш в этой лотерее составил 50 млн рублей. Эти деньги заработал житель Волгоградской области в августе 2018 года.

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