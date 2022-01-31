«Челбаскет» в гостях дважды переиграл тобольский «Нефтехимик»

БК «Челбаскет» после двух побед в Тобольске поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Фото БК «Нефтехимик».

В минувшие выходные — 29 и 30 января, «Победная стая» провела два поединка в Тобольске против местного «Нефтехимика». Оба матча завершились в пользу «Челбаскета» — 75:66 и 74:72. Лучшими игроками в челябинском клубе стали Андрей Логинов и Александр Кузнецов, набиравшие в сумме больше 30 очков за два матча.

Главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин, комментируя итоги матчей отметил, что матчи получились тяжелыми и волевыми.

— Команда играла без четырех игроков основного состава, но сумела дибиться победы. победили. Радует, что мы не просто победили в двух матчах, а достигли результата, которого не смогли достичь лидеры чемпионата — Тамбов, Металлург, Чебоксары и Русичи. Все они проиграли по одному матчу в Тобольске, мы же увозим домой две победы. Парни настоящие бойцы, старались, бились все как один, друг за друга, брат за брата. Мы победили, продлив выигрышную серию до четырех матчей и возвращаемся домой в хорошем настроении, впервые за этот сезон находясь на четвертой строчке чемпионата, продолжая борьбу за выход в плей-офф турнира, — сказал Евгений Сорокин.

Сейчас челябинцев ждет неделя тренировочного процесса, а затем большой выезд в Липецк и Тамбов. Желаем парням хорошо восстановиться и привезти еще больше побед с грядущих матчей.

8-9 февраля в Липецке «Челбаскет» сыграет с местным «МицуБАСКЕТОМ», а 12-13 февраля также на выезде против «Тамбова».

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