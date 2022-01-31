В Челябинске за неделю выявили 68 нарушений масочного режима в торговых центрах

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске продолжаются рейды по выявлению нарушителей масочного режима в торговых центрах. Как пишет «Полит74» со ссылкой на мэрию города, только за прошедшую неделю полицейские составили 68 административных протоколов на сотрудников магазинов и посетителей ТРК.

Последний рейд прошел «Космосе», «Фиесте», «Елках», «Горках» и других ТРК. Полицейские совместно с представителями районных администраций проявили интерес к 223 объектам торговли. Также проверки прошли и на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Однако только в одном случае был составлен протокол.

Рейды по выявлению нарушителей масочного режима периодически проходят и в общественном транспорте. Сотрудники ГИБД и мэрии Челябинска проверяют маршрутки, троллейбусы, трамваи и автобусы.

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