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Общество27 января 2022 13:39

В Челябинске стоимость ПЦР-теста дороже, чем в большинстве других регионов России

Жители южноуральской столицы за тест на ковид платят 3 100 рублей
Источник:kp.ru
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Стоимость ПЦР-тестов в Челябинской области и других регионах России в ближайшее время может быть ограничена. На этом настаивает руководство ОНФ, контрольная проверка которого показала большую разницу в ценах на данный вид анализов в зависимости от местоположения, пишет телеграм-канал «Челябушка». Судя по выкладке, в Челябинске они одни из самых высоких (почти как в Южно-Сахалинске) — 3 100 рублей. Дороже всего тест ПЦР обходится жителям Нарьян-Мара (4 727 рублей).

В обращении главы исполкома организации Михаила Кузнецова к премьеру Михаилу Мишустину содержится просьба о поручении Росздравнадзору и ФАС мониторинга и установки предела стоимости ПЦР теста. Предполагается, что такой ход решит проблему доминирования платных лабораторий на рынке. Из-за пандемии тестирование на ковид крайне востребовано. При этом, например, в Челябинске функционируют только четыре бесплатных пункта.

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