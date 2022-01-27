В Челябинске стоимость ПЦР-теста дороже, чем в большинстве других регионов России

Стоимость ПЦР-тестов в Челябинской области и других регионах России в ближайшее время может быть ограничена. На этом настаивает руководство ОНФ, контрольная проверка которого показала большую разницу в ценах на данный вид анализов в зависимости от местоположения, пишет телеграм-канал «Челябушка». Судя по выкладке, в Челябинске они одни из самых высоких (почти как в Южно-Сахалинске) — 3 100 рублей. Дороже всего тест ПЦР обходится жителям Нарьян-Мара (4 727 рублей).

В обращении главы исполкома организации Михаила Кузнецова к премьеру Михаилу Мишустину содержится просьба о поручении Росздравнадзору и ФАС мониторинга и установки предела стоимости ПЦР теста. Предполагается, что такой ход решит проблему доминирования платных лабораторий на рынке. Из-за пандемии тестирование на ковид крайне востребовано. При этом, например, в Челябинске функционируют только четыре бесплатных пункта.