На Южном Урале освоят новый рудник

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В Челябинской области в течение девяти лет освоят еще один рудник. Как сообщает канал о жизни региона «Челябушка», проект Тарутинского месторождения в Чесменском районе, залежи которого оцениваются в 4,583 миллионов тонн руды и 63,7 тысячи тонн меди, положительно оценила Госэкспертиза.

— По планам медных производств у нас нередко возникают споры с экоактивистами, но компания-владелец известна своей идеологией о компенсации ущерба и предупреждению вреда — например, с установкой технологичного очистительного оборудования. К тому же, региону проект выгоден по нескольким причинам, — добавляют авторы паблика. Во-первых, чисто экономически: в казну будет поступать 2,4 миллиарда рублей налогов. Во-вторых, вновь образованное предприятие обеспечит рабочие места в провинции. В-третьих, есть международная составляющая. С разработкой этого месторождения власти ждут расширения сотрудничества России и Казахстана в сфере полезных ископаемых, поскольку часть залежей находится на границе с республикой и стороны уже подписали соглашение.