Челябинцы жалуются на медленную медицинскую помощь

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Вместе с пятой волной ковида на челябинцев нахлынули проблемы с доступом к помощи медиков. Пациенты недовольны скорой, не могут дозвониться, чтобы вызвать доктора в день обращения, о чем в свежем опросе ОНФ рассказали 19% респондентов. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», даже с аппендицитом приходится ждать до двух часов. Лидируют также жалобы на поликлиники, говорят общественники. Последний факт подтверждают и случайные выборки. Так, например, в выходные люди с температурой не могли попасть в специально созданное профильное учреждение в центре Челябинска из-за переполненности, а уже сегодня были опубликованы фото длинной очередью в студенческой больнице.

— И без комментариев Минздрава ясно, что у системы опять высочайшая загрузка. То ли еще будет, судя по прогнозам, — добавляют авторы паблика. — В предыдущие волны врачей ждали до пяти дней подряд.