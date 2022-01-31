Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия31 января 2022 14:22

В Челябинске пьяный водитель врезался на автомобиле в дерево, погибла пассажирка

У попавшей в ДТП машины были наклейки известного такси
Ян Стоев
Ян Стоев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске пьяный водитель автомобиля Lada Granta устроил аварию со смертельным исходом. Как сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции, ДТП произошло в понедельник, 31 января, на пересечении улиц Конноспортивная и Сосновая Роща.

— 31 летний водитель автомобиля Lada Granta, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего совершил наезд на препятствие – дерево, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

До приезда бригады скорой помощи на месте аварии погибла 36-летняя пассажирка автомобиля. В Госавтоинспекции уточнили, что водитель не осуществлял коммерческую деятельность по перевозке людей.

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

Фото: ГИБДД Челябинска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

0