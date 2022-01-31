В Челябинске возбудили 14 административных дел по факту загрязнения воздуха предприятиями

Плохая экология является одной из основных проблем Челябинска. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске по результатам выездных проверок возбуждено 14 административных дел о загрязнении воздуха. Нарушения выявили передвижные лаборатории министерства экологии региона в ходе рейда, который проходил с 19 по 30 января. Об этом пишет «Южноуральская панорама» со ссылкой на ведомство.

— В целом с 19 по 30 января передвижными лабораторно-аналитическими комплексами ОГКУ «Центр экологического мониторинга» было произведено 78 выездов в г. Челябинске и г. Коркино, — сообщили в Минкэкологии региона. — По результатам превышений предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в г. Челябинске возбуждено в общей сложности 14 административных дел, в настоящее время ведутся расследования.

Кроме того, специалисты минэкологии совместно с сотрудниками Челябинской природоохранной прокуратуры осуществили четыре выезда на ЧЭМК, цинковый завод, ПАО «Мечел-материалы» и ООО «Завод Техно». А с представителями районных прокуратур проверили работу 10 предприятий, а также провели 5 выездных обследований.

— По результатам проверок возбуждено три административных дела, выдано три предостережения, — добавили в ведомстве.

Экологи также установили и основной источник выбросов — Челябинский завод по производству коксохимической продукции. Также было выявлено возрастание концентрации сероводорода на улице Шагольской, что эксперты объясняют дополнительным влиянием источников выбросов МУП «ПОВВ».

Составленные в ходе рейда материалы проверок были переданы в областную прокуратуру. В дальнейшем будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.

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