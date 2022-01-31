В Челябинске новая автостанция на улице Бажова будет осуществлять рейсы в курганском направлении

Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

В Челябинске с 1 февраля начнет свою работу автостанция «Восточные ворота» на улице Бажова, 35а. Теперь от нее будут отправляться рейсы в сторону Курганской области. Об этом в понедельник, 31 января, сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

— Зал ожидания оборудован климатической установкой для поддержания комфортной температуры в зимний и летний периоды и удобными сидениями для пассажиров. Отправления автобусов будет осуществляться от четырех платформ посадки пассажиров. Также на территории автостанции организована стоянка для легкового транспорта, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Приобрести билеты пассажиры смогут в двух кассах и при помощи двух терминалов самообслуживания. Работать автостанция будет ежедневно с 07:00 до 20:30.

Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

О строительстве новой станции автовокзала на улице Бажова в Челябинске «Комсомолка» писала в ноябре 2020 года, еще до закрытия «Центрального» автовокзала у дворца спорта «Юность». Тогда в мэрии и министерстве дорожного транспорта открещивались от объекта.

Руководитель организации Сергей Валеев в то время был единственным, кто открыто говорил о реализации проекта. Рассказывал, что появление еще одной станции поможет разгрузить трафик на проспекте Победы, по которому до закрытия Ленинградского моста шли пригородные маршруты в Курганском направлении.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился полностью перенести автовокзал «Центральный» рядом с дворцом спорта «Юность» в ноябре 2020 года. То, о чем жители просили много лет, сделали в мае 2021 года.

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