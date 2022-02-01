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Общество1 февраля 2022 3:29

В Челябинской области сотрудники ФСБ поймали на взятке менеджера промышленного предприятия

Женщина незаконно получило 170 тыс. рублей
Елена КОЛЧИНА
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Руководитель может на 12 лет попасть за решетку

Руководитель может на 12 лет попасть за решетку

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Начальника подразделения промышленного предприятия в Челябинской области заподозрили в получении взятки в крупном размере. Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ, в отношении менеджера возбудили уголовное дело.

По версии следствия, женщина в 2017-2019 годах незаконно получила более 170 тыс. рублей. За взятку она помогла предпринимателю получить заказы на поставку продукции, необходимой для промышленного производства.

— Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, — сообщили в СУ СК.

Расследование дела о взятке пока продолжается. Если суд в будущем подтвердит вину менеджера, женщине будет грозить штраф до 4 млн рублей или лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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