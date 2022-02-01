Уральский банк Сбербанка предоставил предпринимателям более 5 млрд рублей по программе ФОТ 3.0

Уральский банк Сбербанка заключил с предпринимателями более 2 тысяч кредитных соглашений по льготной программе ФОТ 3.0. За время второго этапа программы в ноябре и декабре прошлого года банк предоставил юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям региона 5,2 млрд рублей.

В Челябинской области объем финансирования составил более 1 млрд рублей, заключено 379 кредитных договоров.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

«Второй этап программы был запущен в качестве антикризисной меры поддержки бизнеса и работающих жителей страны в условиях ковидных ограничений. Благодаря этому предприниматели смогли сохранить свое дело, наработанные связи с партнерами и контрагентами, а также рабочие места для сотрудников. Оперативная работа банка с заемщиками, одобрение и выдача в онлайн-формате позволили сократить средний срок рассмотрения заявок по программе ФОТ 3.0 в среднем до двух дней».

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

«Благодаря федеральной программе льготного кредитования почти 400 челябинских компаний смогли продолжить стабильную работу. Как показала статистика, больше всего заявок было одобрено предприятиям сферы общественного питания, так как эта отрасль оказалась одной из самых уязвимых».

По условиям программы получить поддержку могли кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юридические лица и ИП. Ключевое условие программы — сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Кредиты по льготной ставке выдавались заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам, включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях.

Уральский банк Сбербанка ведет деятельность на территории Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.