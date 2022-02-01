Прокладку кабеля в подвале суда в Челябинске оценили дороже, чем обустройство там кафе и бильярдных

В подвале теперь собираются тянуть кабель, а не обустраивать кафе и бильярдные. Иллюстрация из документации предыдущего аукциона

В Челябинске вновь начали искать подрядчика для ремонта в доме №161 по улице Кирова, где раньше находился Главпочтамт, а теперь располагается Седьмой кассационный суд.

Предмет и стоимость контракта изменились. Раньше в подвале здания требовалось обустроить обеденные зоны, комнаты отдыха, бильярдные и тренажерный зал. За все это готовы были заплатить 2,14 млн рублей. Теперь же в закупке фигурирует только прокладка электрического кабеля. При этом начальная цена контракта (теоретически, она может снизиться при торгах) возросла и составляет 2,44 млн рублей.

Из документации нового аукциона пропала визуализация будущих подвальных помещений. Однако в планах здания, опубликованных на портале госзакупок, все же фигурируют помещения для рекреации: сразу несколько баров, бильярдная, парная и хамам, бассейн, а также танцевальный зал площадью 83 квадратных метра.

Напомним в прошлый раз торги на ремонт подвала в здании суда объявили в конце декабря 2021 года. Резонанс тогда вызвали список, а в особенности визуализации отремонтированных помещений: огромные зеркала, позолоченные люстры. 22 декабря аукцион отменили, объяснив это технической ошибкой в проекте.

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