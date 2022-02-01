В Челябинске «Золотое яблоко» оштрафуют за недостоверную рекламу

Недостоверный ролик показывали в эфире федерального телеканала Фото: Евгения ГУСЕВА

В управлении Антимонопольной службы по Челябинской области признали недостоверной рекламу сети магазинов косметики и парфюмерии «Золотое яблоко».

Недовольство УФАС вызвал показанный в телеэфире ролик со словами «Для девчонок Эппл Голд — это как для пчелок мед. Ну и ассортимент там лучший в мире, если что (по мнению артистов Бетси и группы M&A)».

По закону, слова «лучший», «первый» или «номер один» можно использовать только с указанием конкретного критерия сравнения. Вдобавок превосходство рекламируемого объекта над аналогами должно быть объективно подтверждено.

В УФАС заключили, что критерий сравнения в рекламе не указан, а примечание о мнении артистов этого не исправляет.

Виновниками нарушения признали в равной степени ОО «Ритейл Консалтинг Компани», снявшее рекламный ролик, и ООО «Екатеринбург Яблоко», согласовавшее и оплатившее недостоверную рекламу.

— Нарушители будут привлечены к административной ответственности, — пообещали в Антимонопольной службе.

За нарушение законодательства о рекламе фирмам грозят штрафы до 500 тыс. рублей.

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