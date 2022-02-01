В Челябинске эвакуировали приемную детского омбудсмена

Произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске утром 1 февраля эвакуировали приемную уполномоченного по правам ребенка на улице Цвиллинга. Об этом сообщила сама уполномоченный Евгения Майорова.

— Сработала пожарная сигнализация. Пожарные приехали очень быстро. А мы работаем рядом в кофейне, ждем возможности вернуться в офис, — рассказала она.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что сигнал о возможном ЧП поступал, спасатели проверили помещения и выяснили, что активация пожарной сигнализации была ложной, никакого возгорания или задымления не произошло.

Приемная сейчас продолжает работу в обычном режиме.

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