Безымянное озеро из Челябинской области покорило жюри фотоконкурса в Арабских Эмиратах

Возможно, после фотоконкурса арабы захотят посетить Челябинскую область. Фото: Максим Тарасов, Эдуард Фадюшин

Работа фотографа из Челябинской области Максима Тарасова стала одной из лучших на международном конкурсе в Объединенных Арабских Эмиратах. Конкурс Xposure организован администрацией города Шарджа. На фотографии можно увидеть часть безымянного озера, находящегося неподалеку от Миасса, напоминающую глаз. Так картина и называется — «The Eye».

— Тут нет абсолютно никаких эффектов, когда начинает вставать лед на озерах, появляются очень интересные узоры, образующиеся естественным путем. Я совершенно не вмешивался в этот процесс, но мне пришлось несколько дней наблюдать за этим озером чтобы поймать нужный момент и погоду, — рассказал КП-Челябинск Максим Тарасов.

Фото: Максим Тарасов

Фотограф выступает в категории съемок с летающих дронов. Максим Тарасов занимается этим уже больше 6 лет, его называют одним из главных аэрофотографов мира. Ранее его работы отмечали National Geographic и The Times. А итоги конкурса Xposure будут подведены 14 февраля.

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