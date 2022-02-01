Для реставрации «сталинки» в центре Челябинска поднимут чертежи 50-х годов и старые фото

Это жилой дом 1951-1954 гг постройки. Фото: ОКН/vk.com

В Челябинске утвердили проект реставрации в рамках капремонта жилого дома на Тимирязева, 29/Пушкина, 66. Об этом сообщает Госкомитет по охране объектов культурного наследия Челябинской области.

Вот так выглядит дом сейчас. Фото: ОКН/vk.com

Девятиподъездный четырехэтажный угловой дом был построен в 1951-1954 году. Восточная и центральная части дома построили для сотрудников Трубопрокатного завода. Западную — вдоль улицы Тимирязева — достроили в 1954 году. Именно здесь есть две памятные доски — архитектору Федору Серебровскому и промышленнику Якову Осадчему.

Входные группы тоже приведут в порядок. Фото: ОКН/vk.com

В рамках проекта отштукатурят и покрасят фасады, отремонтируют разрушенные и аварийные архитектурные элементы, отмостки и крыльца, заменят водосточную систему.

Входные группы тоже приведут в порядок. Фото: ОКН/vk.com

— Будут выполнены штукатурные работы в технике «сграффито» с соблюдением технологии данных работ. Рисунок «сграфито» будет выполнен в соответствии с фото первых лет постройки, архивными чертежами, а так же замерами сохранившихся участков данной штукатурки, — объяснили в Госкомитете.

А вот так будет выглядеть дом после реставрации. Фото: ОКН/vk.com

В ведомстве добавили, что проектом не предусмотрено благоустройство прилегающей территории, но сносить деревья не планируется.

Фото: ОКН/vk.com

Фото: ОКН/vk.com

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