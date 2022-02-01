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Происшествия1 февраля 2022 7:21

Из Челябинской области депортировали иностранца, оправдывавшего терроризм

Ему запретили возвращаться в Россию в ближайшие полвека
Елена КОЛЧИНА
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Мужчину лишили гражданства и выслали из страны. Фото: УФСБ по Челябинской области

Мужчину лишили гражданства и выслали из страны. Фото: УФСБ по Челябинской области

Из Челябинской области выслали мужчину, который в соцсети оправдывал запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, иностранец ранее получил гражданство России. Но когда его признали виновным в публичном оправдании терроризма, решение о приеме в гражданство отменили. Центральный окружной военный суд также оштрафовал мужчину на 200 тыс. рублей и запретил ему возвращаться в Россию в ближайшие 50 лет.

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