Из Челябинской области депортировали иностранца, оправдывавшего терроризм

Мужчину лишили гражданства и выслали из страны. Фото: УФСБ по Челябинской области

Из Челябинской области выслали мужчину, который в соцсети оправдывал запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, иностранец ранее получил гражданство России. Но когда его признали виновным в публичном оправдании терроризма, решение о приеме в гражданство отменили. Центральный окружной военный суд также оштрафовал мужчину на 200 тыс. рублей и запретил ему возвращаться в Россию в ближайшие 50 лет.

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