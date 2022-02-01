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Спорт1 февраля 2022 9:12

На Олимпиаде-2022 в Пекине выступят еще пятеро уроженцев Челябинской области

Сейчас эти спортсмены представляют другие регионы России
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
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Воспитанник «Трактора», челябинец Никита Нестеров сейчас представляет Москву. Фото ФХР.

Воспитанник «Трактора», челябинец Никита Нестеров сейчас представляет Москву. Фото ФХР.

Южный Урал на Играх в Китае официально представят 12 атлетов в пяти видах спорта (по месту прописки). Однако в состав Олимпийской сборной России вошли еще пятеро уроженцев Челябинской области, сейчас представляющие другие регионы страны.

Это воспитанница магнитогорской спортивной школы сноуборда Полина Смоленцова (ныне — Москва), воспитанники челябинского «Трактора» Вячеслав Войнов и Никита Нестеров, которые также представляют Москву.

Две бывшие челябинки, воспитанницы спортивной школы им. Макарова сыграют за женскую хоккейную сборную — Вероника Коржакова (республика Башкортостан) и Оксана Братищева (Нижегородская область).

Как обустраиваются южноуральские спортсмены в Олимпийской деревне - подробнее. Когда болеть за спортсменов Челябинской области (расписание выступлений)

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