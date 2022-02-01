«Важнейшая дата в истории Южного Урала»: Магнитогорскому металлургическому комбинату исполнилось 90 лет

За 90 лет на ММК произведено 663 млн тонн чугуна, 856 млн тонн стали и 706 млн тонн проката Фото: Анатолий ЖДАНОВ

1 февраля Магнитогорскому металлургическому комбинату исполнилось 90 лет. В этот день, 1 февраля 1932 года, домна №1 дала первую партию чугуна. С тех пор было произведено 663 млн тонн чугуна, 856 млн тонн стали и 706 млн тонн проката.

— За этими тоннами — богатая и славная история нашей страны и труд нескольких поколений магнитогорских металлургов. Их мастерство и преданность делу и определили право Магнитогорска носить высокое звание Города трудовой доблести, — отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Заводчан поздравил с юбилеем президент России Владимир Путин. В телеграмме, которую опубликовали на сайте ММК, глава государства отметил, что самоотверженным трудом нескольких поколений в Магнитогорске был создан один из флагманов отечественной металлургии.

— Сегодня комбинат модернизируется, наращивает объемы поставок на внутренний рынок и за рубеж. И конечно, исключительно важно, что серьезное внимание вы уделяете вопросам экологической безопасности, на практике реализуете принципы социальной ответственности бизнеса, — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства пожелал здоровья и всего самого доброго ветеранам и сотрудникам комбината.

— Это важнейшая и знаменательная дата в истории Южного Урала и всей нашей страны. 1 февраля 1932 года на доменной печи № 1 будущего металлургического гиганта была получена первая чугунная плавка, которая открыла большую и яркую историю флагмана отечественной промышленности, — рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Гендиректор ПАО «ММК» Павел Шиляев поблагодарил работников ММК за их труд и пожелал с удовольствием иди на работу и возвращаться домой. Он отметил, что сегодня комбинат переживает второе рождение.

— Наш многолетний опыт мы совмещаем с передовыми технологиями, что позволят решать самые сложные задачи, обеспечивая высокую конкурентоспособность, лидирующие позиции. Все это благодаря вам — настоящим профессионалам своего делам, — отметил Павел Шиляев.

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