«Как енот Полигошка мусор победил» – «Полигон ТБО» проведет открытый литературный конкурс для детей и подростков Челябинской области

Фото: Полигон ТБО

Полигон ТБО в Полетаево объявляет о старте просветительского проекта «Как енот Полигошка мусор победил». Принять участие в открытом литературном конкурсе предлагается детям и подросткам из Челябинской области (6 - 14 лет), которым небезразлично экологическое будущее планеты. Они точно знают, почему обращение с отходами требует цивилизованного подхода. И у них есть ответы на ряд простых, но злободневных вопросов, таких как:

Почему нельзя мусорить в лесу и на улицах?

Зачем сокращать количество производимого мусора?

Почему люди должны менять свои привычки и отказаться от сверхпотребления?

По какой причине необходимо складывать мусор только в организованных местах?

Для чего нужно сортировать отходы на пластик, бумагу, металл и другие виды вторичного сырья?

Какой вред приносит мусор живой природе?

Экопроект пройдет в литературном формате. Каждый участник должен представить на конкурс одно произведение собственного сочинения в любом жанре: поэма, басня, рассказ, повесть и пр. Ограничений нет, главное, чтобы автор обладал пониманием проблематики – если люди не избавят планету от последствий своей жизнедеятельности, то лишат здорового будущего последующие поколения. Мусор должен быть побежден и уничтожен. Только возможно это в одном случае: когда каждый, без исключения, начнет осознанно подходить к вопросам обращения с отходами.

По условиям конкурса, главным героем произведения (и победителем мусора) должен быть маскот «Полигона ТБО» – енот Полигошка. Литературный Полигошка может бороться с хулиганами, которые раскидывают фантики во дворах, организовывать раздельный сбор мусора, делать из банок и картона новые полезные вещи. И даже построить завод по переработке мусора вместе с инопланетянами или другими зверятами – почему бы и нет?

Впрочем, не будем подсказывать. Сюжетную линию того, как именно Полигошка будет спасать мир от «нашествия отходов-вредителей», каждый участник должен придумать сам. Полёт творческой фантазии приветствуется, а самые неординарные сценарии обязательно будут оценены по достоинству.

Автор лучшей работы станет настоящим писателем! Его произведение будет проиллюстрировано профессиональным художником и издано типографским тиражом. И, как и положено у взрослых писателей – книгу презентуют на торжественном мероприятии – в окружении журналистов, фотографов и гостей. А юный литератор даст интервью и подпишет экземпляры своего первого издания.

Для участия в презентации будут приглашены известные публицисты Челябинска, которые также войдут и в состав конкурсного жюри. Эксперты проведут викторины, подарят свои книги и расскажут собравшимся о том, как сделать блестящую писательскую карьеру.

Литературный экопроект «Как енот Полигошка мусор победил» состоится при информационной поддержке и соорганизаторстве «Централизованной библиотечной системы города Челябинска» и Министерства экологии Челябинской области.

Условия участия:

Конкурсанты могут представить работу, выполненную в любом литературном жанре, а также с любым названием в котором должен фигурировать енот Полигошка – символ Полигона ТБО в Полетаево. Размер произведения не более 7000 знаков без пробелов. Старт приема заявок 14 февраля 2022 года, окончание приема конкурсных работ – 14 марта 2022 года;

Для регистрации участия на электронный адрес Press@poligontbo.info необходимо направить:

- анкету участника (подробнее в Положении конкурса);

- готовую работу в формате документа Word;

- а также короткое видеоинтервью с рассказом автора о себе, а также ответом на вопрос: «Почему нужно спасать планету от мусора?».

С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/7hRY/1BmrZfFDm

С нетерпением ждем истории о том, как енот Полигошка мусор победил! И желаем творческой удачи всем ребятам!

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