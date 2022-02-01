Челябинец стал лучшим на уральском первенстве по греко-римской борьбе

Фото: министерство образования Челябинской области

Спортсмен из Челябинска одержал победу на первенстве Уральского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей младше 18 лет.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», в весовой категории до 60 килограммов соревновались 30 борцов, но лучшим признали воспитанника челябинской спортшколы Дмитрия Воязитова. По итогам первенства спортсмен вошел в сборную, которая поедет на всероссийские соревнования.

Награда стала не первой в карьере Дмитрия Воязитова. Недавно со всероссийского турнира он привез серебряную медаль.

На уральских соревнованиях «золото» завоевал еще один челябинец. Богдан Каракосян одолел всех соперников в весовой категории до 110 килограммов.

Первенство УрФО проходило в Магнитогорске. Делегация Челябинской области на нем стала самой многочисленной. На соревнования приехали почти 180 борцов из разных регионов, Челябинскую область представляли сразу 47 спортсменов.

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