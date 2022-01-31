Открыта регистрация на участие в конкурсе «Клиника года – 2022»

«Клиника года» - ежегодный конкурс, который проходит в Челябинске уже 6-ой год подряд. Организатором конкурса выступает медиагруппа «Комсомольская правда - Челябинск» при поддержке Министерства здравоохранения Челябинской области. За это время более 100 медицинских учреждений получили заветные статуэтки. Каждый год на участие в конкурсе подают заявки, как самые известные медучреждения Челябинска, так и вновь открывающиеся клиники и кабинеты.
В этом году в конкурсе произошли значительные изменения, которые учитывают множество параметров.
Произошло разделение голосования на 6 крупных блоков. 5 блоков предусмотрено для участия в конкурсе коммерческих организаций и отдельный блок голосования для государственных медицинских учреждений.
К наградам по итогам голосования и «выбор Министерства здравоохранения» добавились ещё 3 группы наград:
- по итогам оценки «Тайный покупатель» для коммерческих клиник,
- по итогам оценки узкоспециализированных направлений «по форме заявки» для коммерческих клиник
- по итогам отзывов, предоставленных партёром премии – сервисом 2GIS. Награды в этих номинациях будут вручаться и государственным, и коммерческим клиникам.
Также введена дополнительная номинация «Лучшая клиника по версии редакции «Комсомольская правда – Челябинск»
Всего в конкурсе учреждено более 40 номинаций.
К участию приглашаются коммерческие и государственные клиники Челябинска и области.
Этапы конкурса
Оргкомитет конкурса
Екатерина Плетнёва ekaterina.pletneva@phkp.ru
Алёна Ватутина alena.vatutina@phkp.ru
Приём заявок на участие ekaterina.pletneva@phkp.ru
Конкурс проходит при спонсорской поддержке АННПОО "УРАЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ".
При информационной поддержке 2GIS.