В Челябинской области потеплеет до нуля градусов и начнутся снегопады

Дневное потепление сменится ночным похолоданием Фото: Артем КИЛЬКИН

Метеорологи предупредили жителей Челябинской области об оттепелях, мокром снеге и усилении ветра. Как сообщает «Полит74», погода изменится уже в ближайшее время.

Днем в среду 2 февраля, а также в четверг 3 февраля будет от -5 до 0 градусов. При этом по ночам температура воздуха будет опускаться до -14.

Пойдет небольшой снег. Более интенсивными снегопады будут в горных районах, из-за чего могут усложниться условия для проезда по дорогам.

Ветер усилится до 4-9, а при порывах — до 15 метров в секунду.

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