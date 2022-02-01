В челябинском пункте бесплатного ПЦР-тестирования собралась огромная очередь

Эти кадры были сделаны сегодня утром Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Пациентам поликлиники №8 на Горького сегодня утром прошлось стоять в заполненном коридоре, чтобы сдать ПЦР-тест. Кстати, это один бесплатных пунктов сдать теста на ковид. Судя по фотографиям, которые прислали в редакцию КП-Челябинск, о дистанции можно было мечтать.

— Я заняла очередь с 6:30 утра. Кабинет начинает работать с 9, сегодня даже пораньше открылись, в 8:30. Там стоят и те, кто с температурой, и те, кто без. Есть даже те, кто решил сэкономить и сдать ПЦР для заграницы, — рассказала читательница КП Алена. — В итоге я была дома в 11 часов.

В пресс-службе Минздрава пообещали разобраться в ситуации и передать фотографии, сделанные нашей читательницей, в поликлинику.

Тем временем коронавирус в Челябинской области продолжает бить антирекорды. По данным на утро 1 февраля, 3399 новых подтверждений, среди которых 555 школьников.

В связи с большим количеством заболевших, открылось 16 «ковидных» поликлиник.

Также мы собрали для вас список адресов, где можно сдать ПРЦ-тест бесплатно. Между тем, анализы в частных лабораториях региона оказались одними из самых дорогих в России. В некоторых даже требуют приличную доплату, если вы сдаете тест для выезда за рубеж. Общественники предложили ФАС ограничить цены.

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