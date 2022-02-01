В челябинском мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» откроют пункт вакцинации

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске в пятницу, 4 февраля, в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история» (ул. Труда, 183) откроют пункт вакцинации от коронавируса. Для желающих есть на выбор две вакцины — Спутник V или Спутник Лайт. После прохождения вакцинации они получат пригласительный билет на экспозиции.

— По итогам вакцинации каждый получит пригласительный билет в парк «Россия – Моя история», воспользоваться которым можно будет в любое удобное время. Билет бессрочной и действует на все экспозиции мультимедийного парка, — рассказали представители мультимедийного исторического парка.

Пункт вакцинации будет работать на третьем этаже здания в холе с 11:00 до 13:00. Все желающие (при отсутствии противопоказаний) смогут поставить прививку, а также задать врачу интересующие вопросы, касающиеся прививки.

Вакцинация осуществляется в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

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