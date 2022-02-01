В Челябинске выставят на торги недостроенный бизнес-центр на северо-западе

Фото: google.ru/maps

В Челябинске собираются выставить на торги недостроенное здание торгово-офисного комплекса с гостиницей и подземной автостоянкой. Речь идет об объекте, расположенном рядом с перекрестком улиц Братьев Кашириных и Косарева.

Как указано в опубликованном распоряжении на сайте мэрии, начальная цена аукциона определится по результатам проведения рыночной оценки. А уже во время торгов участникам нужно будет внести задаток в размере 20% от установленной суммы.

Общая площадь застройки составляет 2271 квадратных метров. В настоящий момент объект готов всего лишь на 10%.

За недостроенное здание отвечала компания «Жилстрой-9». Договор был заключен с ней в 2013 году. Однако стройка в какой-то момент заморозилась, и вскоре объект изъяли через суд.

Кроме того, мэрия Челябинска изъяла недостроенную многоуровневую парковку на 236 машиномест по улице Румянцева в Металлургическом районе. За объект отвечала компания «Мечелстрой».

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