В Челябинске завод миллиардера из списка Forbes оштрафовали за выбросы

Фото: unlimmobile.livejournal.com

В Челябинске сотрудники Росприродназдора провели проверку на заводе «Техно» (входит в корпорацию «Технониколь», совладельцем которой является миллиардер Игорь Рыбаков). Выяснилось, что на предприятии были нарушены требования законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что на заводе из-за негерметичности камер фильтрации часть загрязняющих веществ попадало в атмосферу. Этот момент как раз и стал поводом для штрафа.

— В связи с указанным нарушением Челябинским природоохранным прокурором в отношении юридического и должностного лица ООО «Завод ТЕХНО» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Юридическому и должностному лицу завода были назначены административные штрафы на 20 тыс. и 2 тыс. рублей соответственно. В настоящий момент выявленные нарушения устранены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru