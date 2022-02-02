«Комсомолка» раздает флаги поддержки нашей олимпийской сборной

4 февраля в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. Челябинскую область на ней представят 12 спорстменов. Чтобы поддержать наших на Олимпиаде, вы можете поучаствовать в бесплатной раздаче российских флагов от «Комсомолки».

Что для этого нужно сделать:

— вступить в группу «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» во «ВКонтакте»;

— сделать репост записи до 3 февраля;

— быть готовым забрать флаг в нашем пресс-центре (ул. Красная, 4, 6 этаж).

Всем, кто получит флаги, предлагаем вывесить их в окнах в поддержку нашей сборной на Олимпиаде и выложить фото в соцсетях с хештегом #мысвами.