«Комсомолка» раздает флаги поддержки нашей олимпийской сборной

4 февраля в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. Челябинскую область на ней представят 12 спорстменов. Чтобы поддержать наших на Олимпиаде, вы можете поучаствовать в бесплатной раздаче российских флагов от «Комсомолки».
Что для этого нужно сделать:
— вступить в группу «Комсомольская правда — Челябинск — KP.RU» во «ВКонтакте»;
— сделать репост записи до 3 февраля;
— быть готовым забрать флаг в нашем пресс-центре (ул. Красная, 4, 6 этаж).
Всем, кто получит флаги, предлагаем вывесить их в окнах в поддержку нашей сборной на Олимпиаде и выложить фото в соцсетях с хештегом #мысвами.