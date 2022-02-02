Рядом с Городским бором в Челябинске машина вылетела на тротуар

ДТП случилось на Лесопарковой улице
Фото: Екатерина ПАРФЕНОВА
ДТП случилось утром 2 февраля на Лесопарковой улице в Челябинске, недалеко от Городского бора. Автомобиль вылетел за пределы проезжей части и остановился только на тротуаре.
Сейчас часть пешеходной дорожки и отделяющей ее от дороги газон заняты сдвинутыми туда после уборки снежными валами. В снегу автомобиль и застрял.
Очевидцы обратили внимание на еще одну машину: она остановилась у обочины дороги, и другим автомобилям приходится ее объезжать, но следов столкновения не заметно.
По предварительным данным, никто не пострадал
Фото: Екатерина ПАРФЕНОВА
В ГИБДД города пока не смогли прокомментировать происшествие.
По предварительной информации, люди в ДТП не пострадали.
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