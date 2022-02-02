Директора спортклуба в Магнитогорске будут судить за махинации с питанием спортсменов

Директор присвоил деньги, выделенные на проживание и питание спортсменов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области директора муниципального спортклуба будут судить за присвоение и растрату бюджетных средств, а также за мошенничество. В суд передали уголовное дело руководителя МБУ «Магнитогорский спортивно-технический клуб».

По версии следствия, с 2016 по 2019 год магнитогорец похитил из бюджета более 1,3 млн рублей. Он высылал в региональное министерство спорта документы с ложными сведениями о питании и проживании спортсменов во время поездок на соревнования. Выделенные атлетам деньги руководитель присваивал.

Вдобавок директор фиктивно устроил на работу своего знакомого и получил 425 тыс. рублей, выплаченных отсутствующему на работе сотруднику в качестве зарплаты.

— В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемого стоимостью около 1,6 млн рублей, — рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

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