«В случае аварии весь район без тепла останется» Жители Чурилово обеспокоены горами снега у теплотрассы

Фото: Мария Губина

Жители микрорайона Чурилово в Челябинске пожаловались на гигантские снежные кучи, которые свалены к теплотрассе возле дома по адресу Зальцмана, 44. Скидывают на трубы снег из ближайших дворов. Люди переживают, что в случае очередной коммунальной аварии весь район останется без тепла и горячей воды, ведь огромные валуны скатываются на трубы, к которым «намертво» примерзают.

— Звонила диспетчеру в УК «Вертикаль», они сказали, что направят инженера на проверку. Он приехал, я попыталась с ним поговорить, в ответ сказал: «снегосвалки переполнены, вывозить некуда!», Я начала возмущаться что валить под окна жилого дома тоже не вариант, а в ответ: «Если не нравится что то, то вообще со двора снег вывозить не будем», — рассказала КП-Челябинск Мария Губина.

Фото: Мария Губина

После того, как местная жительница рассказала о ситуации в одной из групп микрорайона, с ней связались представители администрации Челябинска. Сославшись на управляющую компанию «Вертикаль», они доложили — снег с теплотрассы убран, а с придомовой территории его вывезут, если там не будет машин. Но снег, по словам женщины, никто не убрал, а места для работы погрузчиков также достаточно, ведь парковка почти пустая. Сказанное она подтвердила фото. Мы обратились в управляющую компанию, чтобы узнать, когда замерзшие валуны уберут с территории.

— Вроде как запрета нет там складировать. На теплотрассы снег не сыпется. Администрация нам звонила, у них претензий к этому нет. Они сказали: «Там все равно пустырь, главное не сыпать на теплотрассу», — рассказала оператор управляющей компании.

В администрации эту информацию подтвердили. По данным ведомства, собираемый во дворах снег можно складировать на газонах, если это не вредит зеленым насаждениям.

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