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Происшествия2 февраля 2022 6:32

В Челябинской области мужчина год избивал 9-летнюю девочку после смерти ее матери

Он отделался условным сроком и все еще не лишен родительских прав
Елена КОЛЧИНА
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Троичанин стал поднимать руку на дочь после смерти матери

Троичанин стал поднимать руку на дочь после смерти матери

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Троицке Челябинской области мужчину признали виновным в истязании собственной дочери.

Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, 31-летний горожанин в течение всего 2020 года бил 9-летнюю дочь. Жена троичанина и мать девочки умерла годом раньше.

За издевательства над ребенком мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

У пострадавшей школьницы есть 8-летняя сестра. Обеих девочек соцработники временно забрали из семьи.

— Следователем инициирован вопрос о лишении осужденного родительских прав, — сообщили в СУ СК.

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