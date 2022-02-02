В Челябинской области мужчина год избивал 9-летнюю девочку после смерти ее матери

Троичанин стал поднимать руку на дочь после смерти матери
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Троицке Челябинской области мужчину признали виновным в истязании собственной дочери.
Как рассказали в региональном СУ Следственного комитета, 31-летний горожанин в течение всего 2020 года бил 9-летнюю дочь. Жена троичанина и мать девочки умерла годом раньше.
За издевательства над ребенком мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы условно.
У пострадавшей школьницы есть 8-летняя сестра. Обеих девочек соцработники временно забрали из семьи.
— Следователем инициирован вопрос о лишении осужденного родительских прав, — сообщили в СУ СК.
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