Челябинские врачи борются за жизнь 24-дневного малыша с ковидом и врожденной пневмонией

Малыш находится на ИВЛ Фото: Олег ЗОЛОТО

В ковидных больницах Челябинской области на сегодняшний день находятся 176 детей. Из них двое в реанимации на ИВЛ — одному семь лет, второму всего 24 от роду, у него врожденная пневмония.

— Федеральные консилиумы проведены, дети находятся под пристальным наблюдением федеральных врачей, — отметила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Большая часть госпитализированных — дети до трех месяцев. Это 52 человека, из них 23 с пневмонией. В группе от четырех до 11 месяцев 27 госпитализированных, пневмоний нет.

— Новорожденные — часто дети от ПЦР-положительных мам, — отметила Ирина Гехт.

Среди детей 1-6 лет болеют 36 человек, из них пять пневмоний. От семи до 14 лет — 34 ребенка, от 15 до 17 лет — 27 человек.

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