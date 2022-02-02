Челябинские врачи борются за жизнь 24-дневного малыша с ковидом и врожденной пневмонией

Малыш находится на ИВЛ
Фото: Олег ЗОЛОТО
В ковидных больницах Челябинской области на сегодняшний день находятся 176 детей. Из них двое в реанимации на ИВЛ — одному семь лет, второму всего 24 от роду, у него врожденная пневмония.
— Федеральные консилиумы проведены, дети находятся под пристальным наблюдением федеральных врачей, — отметила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Большая часть госпитализированных — дети до трех месяцев. Это 52 человека, из них 23 с пневмонией. В группе от четырех до 11 месяцев 27 госпитализированных, пневмоний нет.
— Новорожденные — часто дети от ПЦР-положительных мам, — отметила Ирина Гехт.
Среди детей 1-6 лет болеют 36 человек, из них пять пневмоний. От семи до 14 лет — 34 ребенка, от 15 до 17 лет — 27 человек.
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