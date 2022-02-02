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Происшествия2 февраля 2022 7:09

Мошенника, обманувшего жительницу Магнитогорска, поймали в Архангельской области

Полицейским из Челябинской области удалось разыскать самозваного биржевого консультанта
Елена КОЛЧИНА
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Жительница Магнитогорска лишилась денег, надеясь заработать на бирже

Жительница Магнитогорска лишилась денег, надеясь заработать на бирже

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Магнитогорские полицейские нашли и задержали в Архангельской области подозреваемого в интернет-мошенничестве. Это оказался 19-летний ранее не судимый мужчина.

Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, молодой человек решил нечестно заработать и опубликовал в соцсети объявление о помощи в игре на бирже. Мошенник посулил «клиентам» серьезный доход.

Объявлением заинтересовалась 36-летняя жительница Магнитогорска. Она перевела незнакомцу 46 тыс. рублей, но обещанного дохода не получила. «Биржевой консультант» просто присвоил ее деньги.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о мошенничестве, обманщику грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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