Поликлиники в Челябинской области получат 162 млн рублей

На поддержку поликлиник в "коронавирусный" период выделили дополнительные деньги Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поликлиникам Челябинской области дополнительно выделят 162,4 млн рублей. Поддержать амбулаторное звено системы здравоохранения в условиях роста заболеваемости коронавирусом распорядилось российское правительство. Для этого из резервного фонда извлекли 7,3 млрд рублей. Деньги распределят между регионами. Предполагается, что дополнительное финансирование позволит оказать первичную медицинскую помощь 3,8 млн пациентов по всей России.

Как сообщили в пресс-службе регионального минздрава, 162,4 млн рублей, которые получит Челябинская область, пойдут на первичную медико-санитарную помощь по территориальным программам обязательного медстрахования.

Средства используют в том числе для того, чтобы продолжить прием больных коронавирусом и пациентов с подозрением на Covid-19.

Напомним, в Челябинской области открыли 16 новых поликлиник для больных с симптомами коронавируса.

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