Власти Челябинска рассказали, почему всех школьников не переводят на дистант

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области с каждым днем растет заболеваемость коронавирусом, в том числе и среди школьников, но на дистанционное обучение всех не переводят. Почему так происходит, на брифинге рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. По ее словам, в каждой школе ситуация с коронавирусом выглядит по-разному, поэтому неправильно всех отправлять на дистант.

— Мы дали возможность решать эти вопросы на муниципальном уровне и на уровне каждой школы, — уточнила Гехт. — Лишать возможности обучения всех одномоментно — неправильно, потому что картина заболеваемости по области совершенно разная, особенно по селам и малым городам. Поэтому сегодня каждая школа сама принимает решение ухода на дистант, в том числе и по причине болезни педагога.

Ирина Гехт отметила, что 90% педагогов вакцинировались, и рост заболеваемости среди них не наблюдается.

На брифинге также сообщили, что все школы в Снежинске уйдут на недельный карантин — решение принял главный санитарный врач города. На сегодняшний день в Челябинской области 27 классов в десяти школах находятся на карантине из-за коронавируса. Еще 45 школ — из-за ОРВИ. Ученики 33 школ занимаются удаленно.

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