С выходных идут в поликлинику, в среду ложатся в больницу: Ирина Гехт рассказала о странном поведении ковидных больных в Челябинске

Южноуральцы снова жалуются на очереди в поликлиниках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Понедельник — тяжелый день для врачей челябинских поликлиник, а вот на госпитальных базах это среда и четверг. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт привела любопытную статистику. Тенденция сохраняется уже два года.

— В этот понедельник зашкаливало количество обращений. Все с выходных, идут в поликлинику. По госпитализациям, видимо, все еще думают. В среду-четверг, когда ситуация не улучшается, все решают вызвать скорую и госпитализироваться, — рассказала замгубернатора. — Так сложилось настроение нашего населения, что после выходных надо сходить в поликлинику. Выходные — минимум обращений. Все видимо считают, что тратить выходные на врачей — пустое. Кстати, после новогодних праздников мы всегда переживаем. Потом идет вал запущенных случаев и обращений.

Статистика хоть и грустная, но зато позволяет сделать прогноз на следующую неделю и принять решение по дополнительным местам или привлечении медиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru