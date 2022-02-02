В Челябинске из-за аварии на Северо-западе остановились трамваи

Фото: камера наблюдения "Интерсвязи"
В Челябинске 2 февраля из-за аварии возникли проблемы с движением общественного транспорта. На перекрёстке проспекта Победы и улицы Чичерина перед полуднем оборвались провода контактной сети. На место аварии прибыла ремонтная бригада, но работы затянулись более чем на час.
Рядом с конечной остановкой застряли 15 трамвайных вагонов маршрутов №14, №16, №17 и №22. Движение закрыто в обе стороны.
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