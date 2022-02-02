Челябинцы жалуются на очереди в поликлиниках и трудности с вызовом врача

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из-за непростой эпидемиологической обстановки в Челябинске образовались огромные очереди в поликлиниках. Помимо этого, горожане жалуются на трудности с вызовом врача на дом: либо он не приезжает, либо не получается даже дозвониться.

— В поликлинике постоянно «занято», мы еле дозвонились, — рассказала КП-Челябинск горожанка Елена. — Нам сказали, что вызовов много, дежурный один, к нам никто не придет сегодня. Лучше, как температура спадет, самим прийти в кабинет.

Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт на брифинге рассказала, что за неделю количество больных на амбулаторном лечении выросло на 300%, болеют еще и 10-15% медиков. По ее словам, все это создает большие нагрузки на поликлиники, но никто не остается без помощи.

— Мы сами контрольно обзваниваем и поликлиники и колл-центры. Какие-то сбои случаются, но в большинстве своем мы фиксируем возможность дозвона в течение пяти минут и ответа оператора или робота. Отложенных вызовов скорой помощи нет.

Тем, кто может сбить температуру парацетамолом, рекомендуют дойти до поликлиники и там открыть больничный. Помимо этого, решается вопрос с дистанционным открытием больничного по телефону 122. Минцифры обещают принять последние технические решения, чтобы запустить эту программу, которая будет работать через Госуслуги.

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