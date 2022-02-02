В Челябинской области женщину оштрафовали за мат в СМС-сообщении

Грубиянку привлекли к административной ответственности
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жительнице Верхнего Уфалея придется заплатить штраф после ссоры со знакомой.
Как сообщает ИА «Уральский меридиан», женщина посылала знакомой СМС-сообщения с оскорблениями, не стеснялась при этом использовать мат.
Знакомая сочла такое поведение унижением своих чести и достоинства, и пожаловалась в прокуратуру.
После проверки отправительницу сообщений привлекли к административной ответственности за оскорбление. Суд обязал женщину выплатить государству 3 тыс. рублей.
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