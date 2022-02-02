Менее опасен для иммунизированных: врач-инфекционист о новом подвиде Омикрон-штамма

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Новый подвид Омикрон-штамма BA-2 коронавирусной инфекции, он же «стелс-Омикрон», на сегодняшний день превалирует в Дании и других скандинавских странах. Как повлияет на ход пандемии новый подвид «Омикрона»? В чем его особенности? И удастся ли ему вытеснить другие штаммы? – рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

Какие последствия распространения нового подштамма «Омикрон» можно наблюдать уже сегодня?

По имеющимся данным, с учетом высокого процента вакцинированных среди населения Дании, этот подштамм не вызвал повышения детской заболеваемости и госпитализации в целом. К нему отнеслись также, как к «Омикрону» и с сегодняшнего дня сняли все ковидные ограничения.

По опыту Дании можно сказать, что при большом проценте иммунизированных, то есть вакцинированных или переболевших людей, новый подштамм «Омикрона» больших проблем не вызывает. Его симптомы похожи на симптомы предыдущих штаммов: высокая температура, непрерывный кашель и снова потеря обоняния и/или вкуса. Желательно сразу обратиться к врачу и пройти обследование, но ключевым фактором будет – иммунизирован человек или нет.

Насколько эффективна вакцинация против нового подштамма COVID-19?

На этот штамм антитела у ранее иммунизированных людей вырабатываются даже в большем количестве, чем на обычный Омикрон. Иммунная система не успевает среагировать заранее, поэтому инфицирование происходит, но потом происходит активная выработка антител в клетках памяти, они быстро срабатывают, поэтому человек быстро выздоравливает и перестает быть заразным.

Поскольку в популяции сейчас масса уже иммунизированных людей заболеет еще и «Омикроном» и таким образом получит иммунную стимуляцию, то новый подштамм, вероятно, не будет распространяться настолько быстро и массово, как его предшественники.