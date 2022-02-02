Уголовное дело челябинца, убившего таксу на шашлык, передали в суд

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Советский районный суд Челябинска направлено дело о жестоком обращении с животными. Предполагается, что подозреваемый убил таксу, чтобы сделать из нее шашлык. Мужчина может лишиться свободы на срок до 3 лет.

— Установлено, что 16 декабря 2021 года обвиняемый подобрал на улице собаку породы такса, полагая, что животное бездомное, через два дня решил избавиться от собаки, ударив ее несколько раз молотком по голове. От полученных травм собака скончалась, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, первыми о произошедшем сообщили в приюте для животных «БиМ». По их данным, после убийства собаки мужчина позвал соседей на шашлыки.

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