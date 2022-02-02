В Челябинске пропал 68-летний пенсионер, страдающий потерей памяти

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области / vk.com

В Челябинске без вести пропал 68-летний Александр Буданов. В последний раз его видели 1 февраля в Советском районе. С тех пор о местонахождении пенсионера ничего неизвестно. Полиция и волонтеры отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировки на пропавшего.

— Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, лысый, глаза серые. Одежда: темно-синяя в черную клетку куртка, синие брюки, черные ботинки, черная меховая шапка, — говорится в ориентировке.

Родные пропавшего также отмечают, что он страдает потерей памяти. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Буданова, просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 или инфоргам поиска Екатерине (89000918851), Артему (89025980422).

Обновлено в 22:48. Пропавший пенсионер найден. С ним все в порядке.

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