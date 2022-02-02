Челябинское УФАС оштрафовало РБТ за незаконную рассылку рекламных смс-сообщений

Фото: Александр Подгорчук

Челябинское УФАС оштрафовало ООО «Компания РБТ» на 100 тысяч рублей за незаконное распространение рекламы. Поводом для такого наказания послужила рассылка смс-сообщений, одно из которых пришло местному жителю. При этом он не давал магазину согласия на получение какой-либо рекламы, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Было установлено, что на сайте магазина при прохождении регистрации установлена одна обязательная кнопка для подтверждения согласия на обработку персональных данных и на получение рассылки рекламных сообщений. Однако в дальнейшем интернет-пользователю не дается возможности должным образом отказаться от этого соглашения.

— При таких условиях рекламная рассылка противоречит принципу добровольности. Согласие абонента должно носить ярко выраженный характер и не может быть выполнено в форме согласия на получение какой-либо иной информации. При отсутствии четкого волеизъявления абонента реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента, — рассказали в Челябинском УФАС.

РБТ пыталась обжаловать штраф, но Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение УФАС. Так что компании придется выплатить сумму в 100 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru