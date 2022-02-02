В центре Челябинска загорелся ресторан «Старый Ереван», уже известна причина

На ликвидации пожара работали подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В среду, 2 января, в ресторане «Старый Ереван» на Труда, 156 (ЖК «Западный луч») произошел пожар. ЧП случилось около 9 часов вечера. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло на кухне.

— Наиболее вероятно, что причиной происшествия послужил аварийный режим работы электрооборудования, — уточнили в ведомстве. — В кратчайший срок удалось локализовать и ликвидировать возгорание. После на месте работал автомобиль дымоудаления.

Судя по видео, огонь поднялся по вентиляционной трубе.

На момент ЧП в ресторане были 10 человек, все они успели выйти до прибытия пожарных.

Напомним, «Старый Ереван» открылся на месте чешского ресторана «Коза».

После ликвидации огня на месте работал автомобиль дымоудаления. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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