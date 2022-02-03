Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 4:28

В поезде «Челябинск-Москва» появились душевые и сейфы для пассажиров

Фирменный поезд меняет расписание и дизайн вагонов
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ЮУЖД

Фото: ЮУЖД

В состав фирменного поезда «Челябинск-Москва» с 4 февраля включат новые купейные вагоны. Они сильно отличаются от вагонов старого образца.

Как рассказали в пресс-службе ЮУЖД, пассажиры купе теперь смогут воспользоваться душевыми кабинами, пеленальными столиками и персональными сейфами. В туалетных комнатах установлены сенсорные краны для бесконтактного включения воды и подачи мыла, а также электрические сушилки для рук. Рядом с пассажирскими местами есть USB-розетки, а на окнах предусмотрены солнцезащитные шторы.

В купейных вагонах расширили общие зоны для пассажиров. Фото: ЮУЖД

В купейных вагонах расширили общие зоны для пассажиров. Фото: ЮУЖД

Кроме того, в купейных вагонах появились большие зоны общего пользования и аппараты для очистки воды.

В вагоне с купе для маломобильных пассажиров увеличена ширина дверей и коридоров, чтобы можно было передвигаться на коляске, есть также специальное устройство для посадки и высадки.

Впервые испытать новые вагоны челябинцы смогут 4 февраля. С этого же дня поезд изменит расписание. Он будет отправляться из Челябинска на два часа раньше обычного и станет проводить больше времени в пути.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

0