Самолет из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Магнитогорска

Самолет совершил посадку в Челябинске Фото: Тимур ХАНОВ

Утром 3 февраля самолет авиакомпании «Россия», прибывший из московского аэропорта Шереметьево, не смог совершить посадку в аэропорту Магнитогорска. Помешали неблагоприятные погодные условия. Утром на аэропорт опустился густой туман, замерзающий при соприкосновении с любой поверхностью.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, воздушное судно перенаправили в аэропорт Челябинска. Самолет благополучно приземлился там в 8:15.

55 прилетевших из Москвы пассажиров авиакомпания планирует доставить в Магнитогорск наземным транспортом.

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