Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 4:52

Самолет из Москвы не смог приземлиться в аэропорту Магнитогорска

Из-за плохой погоды его перенаправили в Челябинск
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самолет совершил посадку в Челябинске

Самолет совершил посадку в Челябинске

Фото: Тимур ХАНОВ

Утром 3 февраля самолет авиакомпании «Россия», прибывший из московского аэропорта Шереметьево, не смог совершить посадку в аэропорту Магнитогорска. Помешали неблагоприятные погодные условия. Утром на аэропорт опустился густой туман, замерзающий при соприкосновении с любой поверхностью.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, воздушное судно перенаправили в аэропорт Челябинска. Самолет благополучно приземлился там в 8:15.

55 прилетевших из Москвы пассажиров авиакомпания планирует доставить в Магнитогорск наземным транспортом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

0